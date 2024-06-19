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На ВДНХ отметили мордовский праздник "Шумбрат"

18:09
  • среда
  • 19 июня 2024

Зрители смогли поучаствовать в мастер-классах

Национальный мордовский праздник "Шумбрат" с размахом отметили сегодня на ВДНХ. В Москве его празднуют с 2012 года и он успел полюбиться горожанам.

В этот раз на уличной сцене международной выставки-форума "Россия" самобытность и колорит мордовской культуры продемонстрировали фольклорные коллективы.

Посетителей ждал и этнопоказ национальных костюмов. Их создавали на основе традиционной одежды. Также зрители смогли поучаствовать в мастер-классах. Резьба по дереву, вышивка и бисероплетение. Завершил праздничный день театрализованное шествие-хоровод.

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Праздник "Шумбрат"
Праздник "Шумбрат"
Праздник "Шумбрат"
Праздник "Шумбрат"
Праздник "Шумбрат"
Праздник "Шумбрат"
Праздник "Шумбрат"
Праздник "Шумбрат"
Праздник "Шумбрат"
Праздник "Шумбрат"
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