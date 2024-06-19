Россиянин испугался ведьм и выбросил в окно мебель

До приезда полиции он успел срезать трубы и затопить соседей

Житель Анапы выбросил из окна всю мебель. Таким образом он пытался избавиться от ведьм, которые якобы за ним пришли. Об инциденте сообщил телеграм-канал ПВА 18.

Вакханалия на улице мирной продолжалась на протяжении четырех часов. Когда соседи вызвали полицию, борец с ведьмами пытался разломать душевую кабину и срезал все трубы в ванной. А затем решил сбежать через окно третьего этажа. Стоит отметить. что травм он не получил.

Соседи рассказали, что буян жил один. Иногда его навещала мать. Ранее он уже лежал в психушке и должен был принимать таблетки.

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