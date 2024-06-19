Родные верят в чудо: унесенную штормом в Сочи девушку ищут четвертые сутки

Спасатели прочесывают побережье на лодках и катерах

Спасатели уже четвертый день ищут 20-летнюю девушку, которую во время шторма унесло в открытое море в Сочи.

Обследована акватория Лазаревского района. Поиск ведется с помощью катеров и лодок, авиацию пока не подключали, сообщили RT в МЧС России.

Трагедия произошла утром 16 июня. Молодые парень и девушка отправились прогуляться вдоль моря на пляже в Сочи. В какой-то момент пару накрыло волной во время шторма. Ему удалось выбраться на берег, а ее затянул в воду тягун - течение, которое двигается от берега к морю.

Пропавшей девушкой оказалась 20-летняя жительница города Усмань Липецкой области. Она впервые приехала на море, пишет НТВ. В социальных сетях уже начали появляться выражения соболезнования, однако родные девушки удаляют подобные комментарии, отметил "Московский комсомолец".

"Ее ищут! И обязательно найдут!", - сообщили родственники.

Есть вероятность, что девушку вынесло на берег где-то в удаленном месте и она не может найти дорогу назад.

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