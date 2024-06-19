Путину в КНДР предложили тхань из курицы и лечебную тыкву

Президент попробовал северокорейскую кухню

Президент России Владимир Путин отведал местные блюда во время визита в КНДР.

На торжественном обеде, организованном лидером страны Ким Чен Ыном, Путину и членам российской делегации предложили заливную утиную печенку с трюфелями, салат из лангуста, а также рыбу и салат с овощами.

На горячее подавали тхань из курицы с инсамом и лечебной тыквой, тушеную треску, жареную баранину, отварные морепродукты и куксу с говяжьей вырезкой.

К чаю предложили шоколадное печенье с кремом и мороженое из голубики, передает РИА Новости.

Путин находится КНДР с двухдневным визитом. Стороны подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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