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Собянин: Две школы и детский сад построят в Пресненском районе в 2025 году

16:52
  • среда
  • 19 июня 2024

Готовность объектов: 40%, 30% и 12%

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, какие социальные объекты построят в ЦАО в ближайшее время. Так, более 16 тысяч жителей ЦАО получат жилье по программе реновации.

"Сегодня в ЦАО для строительства новостроек подобраны 20 стартовых площадок, в проектировании и строительстве находятся 11 домов, семь — введены в эксплуатацию. Для удобства жителей центра столицы возводим и социальную инфраструктуру", — сообщил Собянин в Телеграм-канале.

Кроме того, в Пресненском районе в 2025 году появятся две школы и детский сад. Готовность объектов составляет 40%, 30% и 12% соответственно.

Ранее сообщалось, что в Москве начались летние работы по благоустройству территорий возле образовательных учреждений. Специалисты приведут в порядок более 120 территорий.

На северо-востоке столицы более пяти тысяч семей получили новые квартиры по программе реновации. К переселению приступили жители 75 домов.

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