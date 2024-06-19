Центр мировой киноиндустрии перемещается в Москву

В столице активно ведется работа по созданию кинокластера

Столичный кинокластер станет один из ведущих центров производства медиапродукции в мире. Благодаря ему наша страна вернется в число великих мировых кинематографических держав, отмечают эксперты.

Рынок во многом освободился после ухода голливудской продукции, зачастую низкого качества, с экранов российских кинотеатров. Поэтому теперь важно возродить профессиональную школу подготовки кадров, которая была во времена СССР.

По словам трехкратной олимпийской чемпионки, телеведущей и актрисы Марии Киселевой, речь идет не только об актерах и режиссерах. Также значение имеет технический персонал – звукорежиссеры, осветители и многие другие. Их обучение требует масштабной перестройки.

Ранее сообщалось, что в столице продолжает создаваться кинокластер мирового уровня. Так, на месте заброшенного пустыря развивается кинопарк "Москино". Это самая большая в мире площадка для съемок натурного кино.

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