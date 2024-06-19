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Ермак: Украина открыта к участию России в следующем мирном саммите

17:43
  • среда
  • 19 июня 2024

Подготовка уже началась

В Киеве заявили о готовности к переговорам с Россией во время следующего мирного саммита.
Еще одна страна отозвала подпись под коммюнике саммита в Бюргенштоке

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на главу офиса украинского президента Андрея Ермака. Подготовка к переговорам уже началась.

"Мы думаем, что можно будет пригласить представителя России", - сказал он в интервью агентству.

В Киеве отметили, что второй саммит будет "более представительным", не исключено, что  он "положит конец войне и урегулирует кризисы".

На прошедший 15–16 июня саммит в Швейцарии Россия не была приглашена. По данным на последний день саммита в списке подписантов было 84 страны и организации, однако из документа вышли Ирак и Иордания, а позднее Руанда.

Ранее в МИД Швейцарии заявили, что следующая встреча мирная встреча по Украине может состояться до президентских выборов в США – то есть до 5 ноября.

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