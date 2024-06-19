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На горящей нефтебазе в Азове произошла разгерметизация второго резервуара

18:09
  • среда
  • 19 июня 2024

Почти двухдневный пожар пока не удалось потушить

Пожар на нефтебазе в Азове не могут потушить уже больше полутора суток.

Днем 19 июня, произошла разгерметизация второго резервуара сообщил глава Ростовской области Василий Голубев.

"Ликвидировать возгорание до сих пор не получается", - написал он в своем telegram-канале.

Атака украинских беспилотников на нефтебазу в Азове произошла около 4:00 18 июня. Площадь пожара составила пять тысяч квадратных метров. Пожар локализовали утром 19 июня на площади 3,2 тысячи квадратных метров. Пострадавших нет.

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