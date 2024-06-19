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Суд арестовал повара, который проходит по делу о массовом отравлении лобио

18:39
  • среда
  • 19 июня 2024

Он пытался сбежать

Замоскворецкий суд Москвы арестовал первого из четверых обвиняемых по делу о массовом отравлении консервированной фасолью.

Под стражу до 15 августа отправился повар компании - производителя фасоли ООО "Савон-К", гражданин Таджикистана Карим Норматов, передает ТАСС.

Ему предъявлено обвинение по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

По данным следствия, Норматов по указанию Владимира Шина готовил фасоль, нарушая требования безопасности. Делалось это для того, чтобы минимизировать затраты.

На суде следователь сообщила, что Норматов пытался скрыться, его задержали в аэропорту Жуковский. Однако тот заявил, что не собирался бежать, а просто "работодатель отпустил его домой".

Также в среду суд рассмотрит ходатайства об аресте еще троих обвиняемых - фактического руководителя компании "Савон-К" Владимира Шина, гендиректора компании "Локалкитчен" Антона Лозина и руководителя отдела качества Елены Машковой.

С 14 июня с признаками ботулизма в больницы обратились 121 москвич, 20 жителей Подмосковья, 14 жителей Казани и 16 нижегородцев. Все они ели салат, изготовителем которого является ООО "Локалкитчен".

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