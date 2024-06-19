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Путин прибыл во Вьетнам

22:17
  • среда
  • 19 июня 2024

В четверг российский лидер проведет переговоры

Владимир Путин прибыл во Вьетнам. В аэропорту российского лидера встречал президент страны То Лам.

Этот государственный визит также двухдневный, в четверг российский лидер проведет переговоры со всей четверкой вьетнамских руководителей - с генсеком ЦК Компартии Нгуен Фу Чонгом, главой государства То Ламом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем национального собрания Чан Тхань Маном.

Планируется подписание целого ряда документов о сотрудничестве в различных сферах. В преддверии визита одно из ведущих вьетнамских изданий "Нянзан" опубликовано статью Владимира Путина об отношениях двух стран. Наш президент отметил - у Москвы и Ханоя совпадающие или близкие подходы по актуальным вопросам международной повестки.

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