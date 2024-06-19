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Россия продолжает наращивать производство продукции для нужд СВО

22:18
  • среда
  • 19 июня 2024

Надо строго соблюдать установленные сроки, отметил Михаил Мишустин

Сегодня глава кабмина провёл заседание Координационного совета по обеспечению потребностей Вооружённых сил в новом составе.

"Цели и задачи нашего Совета прежние – поддерживать конструктивное взаимодействие всех сфер по обеспечению потребностей Вооружённых Сил, которые возникают в ходе специальной военной операции, и тщательно следить, чтобы у наших защитников было всё необходимое. По ряду позиций уже выпущено более 60% особо востребованной продукции от планируемого годового объёма. Надо строго соблюдать установленные сроки, не сбавлять набранный темп", - отметил Михаил Мишустин.

В заседании Координационного совета также принял участие и мэр Москвы Сергей Собянин. Он отвечает за выработку мер безопасности в регионах. В ходе заседания премьер подчеркнул - для решения задач на линии боевого соприкосновения необходимо наращивать производство вооружения, военной и специальной техники.

На развитие ОПК выделяются значительные средства. И каждый государственный рубль должен расходоваться строго по назначению. Ещё один вопрос - всесторонняя помощь участникам СВО. Теперь удостоверение ветерана боевых действий выдают и в электронном виде. Также государство продлило беззаявительное назначение ежемесячных выплат. Ведомства сами сделают всё необходимое для начисления денежных средств.

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