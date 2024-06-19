В Кронштадте открыли военно-морской салон "Флот-2024"

Мероприятие продлится пять дней

"Остров Фортов" и Музей военно-морской славы в Кронштадте второй раз стали площадками проведения Международного салона "Флот-2024". Он открылся в среду. Приехали более 210 участников из 15 стран. Зрителям показали боевые корабли и суда ВМФ России, макеты современных и перспективных надводных и подводных кораблей, а в небо поднялась пилотажная группа "Русские витязи".

Под государственный гимн поднимаются Российский и Андреевский флаги, символический старт дает главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев, а сама торжественная церемония открытия проходит на набережной Финского залива. Все это подчеркивает значимость Военно-морского салона "Флот-2024". Он проходит в Санкт-Петербурге уже в 12-й раз.

Это событие называют главным ежегодным смотром военно-морской индустрии России. В одном павильоне под одной крышей собраны все последние новинки в области кораблестроения и судостроения, навигации, систем вооружения, морской авиации. Все то, что может пригодиться военно-морскому флоту сегодня.

Самое интересное - это не уже существующие проекты, а те, которые находятся в стадии проектирования и только ждут своих заказчиков. Например, неатомная субмарина "Сервал" созданная, как говорят разработчики, с учетом пожеланий участников современных военных конфликтов. Небольшая по размерам, оснащенная воздухонезависимой энергетической установкой, что позволяет ей долгое время не всплывать. Такое могут позволить себе только огромные атомоходы.

"Классической дизельной подводной лодке необходимо периодически всплывать на поверхность, чтобы пополнять запасы воздуха, чтобы можно было заряжать аккумуляторную батарею, здесь же эта установка позволяет двигаться под водой, не всплывая, на расстоянии до 1200 морских миль", - отметил Валерий Караваев, ведущий конструктор предприятия-разработчика.

Среди гостей салона много представителей иностранных государств. Например, делегация из Северной Кореи долго выясняла подробности новейшей интегрированной системы поиска и уничтожения мин.

Для многих зарубежных партнеров наших корпораций огромная честь получить приглашение и приехать на военно-морской салон в Санкт-Петербург. Это индийско-российское предприятие производит сверхзвуковые крылатые ракеты для истребителей, кораблей и боевых машин. Уже произвели 100 тысяч пусков, а госзаказ на будущее - больше чем на 7,5 миллиарда долларов.

"Россия для нас - это как наша вторая страна. Участвовать в России в каких-то мероприятиях для нас - это огромное счастье, и мы все с удовольствием всегда участвуем, потому что здесь можно встретиться с нашими друзьями, с кем мы уже работаем с 1998 года и очень тесно, и это дает нам платформу для будущих работы и будущих технологий, которые можно совместно разрабатывать", - рассказал Правин Патока, директор по маркетингу и экспорту индийско-российского совместного предприятия.

Военно-морской салон - событие не только для специалистов. Для жителей и гостей Кронштадта сегодня выступала пилотажная группа "Русские витязи". Захватывающая демонстрация уникальных навыков управления 25-тонными боевыми истребителями.

А еще для всех желающих сейчас открыт вход на боевые корабли - это редкая возможность подняться на борт действующего фрегата или авианосца. Военно-морской салон в Кронштадте продлится пять дней. В выходные посмотреть на новые разработки и технические новинки в области военно-морской индустрии пустят всех желающих.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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