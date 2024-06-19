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МЧС предупредило об угрозе смерчей в Москве

19:42
  • среда
  • 19 июня 2024

Порывы ветра будут достигать 23 метров

МЧС предупредило жителей столичного региона о непогоде, которая начнется в ночь на четверг, 20 июня.

С 03:00 до 22:00 20 июня в Москве и области ожидаются гроза, ливень, град, ветер порывами до 23 метров в секунду, также возможно образование смерчей.

Это погодное явление может возникнуть из-за столкновения холодного фронта с прогретым летним воздухом, объяснил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Локализация смерчей непрогнозируема, и это явление редкое, но условия для их формирования будут", - сообщил он в разговоре с агентством "Москва".

Ранее синоптики рассказали о рекордных ливнях в Москве 20 июня. За день выпадут до 36 миллиметров осадков – это до 47 процентов месячной нормы.

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