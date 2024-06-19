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Актер сериала "Диверсант" попал в больницу

20:35
  • среда
  • 19 июня 2024

СМИ пишут о подозрении на ботулизм

Звезда сериала "Диверсант" Алексей Бардуков госпитализирован в инфекционную клиническую больницу (ИКБ) №1 Москвы.

Что именно произошло с актером, врачи не уточнили, пишет РИА Новости. "Пациент не оставил никаких телефонов представителей своих", - сообщили агентству в ИКБ.

Ранее ряд telegram-каналов написали, что Бардукова госпитализировали с ботулизмом. Актеру стало плохо 16 июня после того, как он съел готовую еду из службы доставки. Жена вызвала скорую помощь.

Россияне знают Бардукова по ролям в сериалах "Диверсант", "Мертвое поле", "Перевал Дятлова", а также по фильмам "Подольские курсанты", "Метро" и другим.

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