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Боец ММА Джефф Монсон принял ислам в Москве

21:42
  • среда
  • 19 июня 2024

Он шел к этому решению несколько лет

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон принял ислам.

Религиозный обряд прошел во время торжественного приема в Москве по случаю Курбан-байрама, сообщает агентство "РИА Новости".

"Сегодня я принял ислам. Думал об этом несколько лет", - передает слова спортсмена корреспондент "Матч ТВ".

Джефф Монсон родился в США. Спортивную карьеру начал в 1996 году, провел 88 боев, 61 из которых завершился победой и один – ничьей. В 2018 году он получил российское гражданство и  тогда же стал депутатом городской думы Красногорска.

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