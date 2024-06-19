Боец ММА Джефф Монсон принял ислам в Москве

Он шел к этому решению несколько лет
Боец смешанных единоборств Джефф Монсон принял ислам.
Религиозный обряд прошел во время торжественного приема в Москве по случаю Курбан-байрама, сообщает агентство "РИА Новости".
"Сегодня я принял ислам. Думал об этом несколько лет", - передает слова спортсмена корреспондент "Матч ТВ".
Джефф Монсон родился в США. Спортивную карьеру начал в 1996 году, провел 88 боев, 61 из которых завершился победой и один – ничьей. В 2018 году он получил российское гражданство и тогда же стал депутатом городской думы Красногорска.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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