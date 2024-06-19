Собянин выступил с предупреждением на фоне грядущей непогоды

Мэр попросил по возможности оставаться дома

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил москвичей о надвигающихся на столицу экстремальных погодных условий.

С трех часов ночи 20 июня до 22 часов вечера в Москве пройдут сильные ливни, гроза, град. Порывы ветра будут достигать 18–23 метров в секунду, местами могут образоваться смерчи – они появляются из-за столкновения холодного фронта с прогретым летним воздухом.

"C 12 до 17 часов есть вероятность формирования смерчей, что особенно опасно", - написал мэр в своем telegram-канале.

Мэр попросил горожан и гостей столицы по возможности не находиться в непогоду на улице и соблюдать безопасность.

Ранее синоптики рассказали о рекордных ливнях в Москве 20 июня. За день выпадут до 36 миллиметров осадков – это до 47 процентов месячной нормы.

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