Питавшая Энергодар подстанция "Луч" полностью уничтожена при ударе ВСУ

Противник атаковал дронами-камикадзе

Подстанция "Луч" в Энергодаре полностью уничтожена после атаки дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Станция обеспечивала электроэнергией Энергодар и близлежащие населенные пункты. Какое-то время город был без света. Затем его запитали от Запорожской АЭС (ЗАЭС).

Обстрел города прекратился около 21:10 мск, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

"Территория Запорожской АЭС не пострадала. Ситуация на станции находится в штатном режиме", - отметила она.

ВС России взяли под контроль крупнейшую действующую АЭС в Европе в ходе спецоперации, 28 февраля 2022 года. С тех пор станция и город энергетиков Энергодар постоянно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ.

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