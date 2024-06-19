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Умер сын модельера Вячеслава Зайцева

22:55
  • среда
  • 19 июня 2024

Ему было 64 года

На 65-м году скончался сын модельера Вячеслава Зайцева Егор Зайцев. Об этом в среду сообщает Телеграм-канал Mash.

По предварительным данным, причина смерти - осложнения на фоне онкологии. Ему было 64 года.

В феврале этого года сообщалось, что Егор Зайцев госпитализирован с анемией. Она стала следствием тяжелого года, когда Зайцев-младший потерял отца.

Егор Зайцев так же, как и отец, стал модельером. После смерти Вячеслава Зайцева его сыну отошел знаменитый Дом моды.

Вячеслава Зайцева по праву называют патриархом отечественной моды. Именно он открыл миру русскую школу дизайна. Модельера не стало 30 апреля 2023 года.

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Егор Зайцев
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