Умер сын модельера Вячеслава Зайцева

Ему было 64 года

На 65-м году скончался сын модельера Вячеслава Зайцева Егор Зайцев. Об этом в среду сообщает Телеграм-канал Mash.

По предварительным данным, причина смерти - осложнения на фоне онкологии. Ему было 64 года.

В феврале этого года сообщалось, что Егор Зайцев госпитализирован с анемией. Она стала следствием тяжелого года, когда Зайцев-младший потерял отца.

Егор Зайцев так же, как и отец, стал модельером. После смерти Вячеслава Зайцева его сыну отошел знаменитый Дом моды.

Вячеслава Зайцева по праву называют патриархом отечественной моды. Именно он открыл миру русскую школу дизайна. Модельера не стало 30 апреля 2023 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"