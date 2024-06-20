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Люди с традиционной ориентацией превратились в изгоев на Западе

07:54
  • четверг
  • 20 июня 2024

При этом Трампа сторонники однополых отношений не любят

Запрещенное в России движение ЛГБТ пышным цветом разрослось в странах так называемой "свободы и демократии", как борщевик по дачным угодьям. Борцы за права разных меньшинств при мощной поддержке политиков доборолись до того, что людям с традиционной ориентацией приходится примерять на себя роль изгоев. Их чаще увольняют, не так охотно берут на работу.

Тут вопрос не только ориентации - тут политика. Телеканал NBC выдал данные: Трампа сторонники однополых отношений не любят, не поддерживают. А вот в Джо Байдене души не чают. Не зря старик говорил, что ни в одной американской администрации не было столько людей с нетрадиционной ориентацией. Администрация Байдена умеет подбирать профессионалов.

Настоящий праздник случился в 2022 году, когда помощником президента Соединенных Штатов по утилизации ядерных отходов был назначен совершенно ядерный персонаж Сэм Бринтон, называвший себя "гендер-флюидной персоной". Не очень, правда, понятно, что он там наутилизировал. Но это был настоящий человек-праздник. Правда, вышел, казус. Отличного специалиста поймали на том, что воровал чемоданы в аэропортах. Была вот у человека такая слабость. С должности полетел. Но принципам не изменил.

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