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Путин: Видим во Вьетнаме единомышленника в формировании новой евразийской безопасности

07:27
  • четверг
  • 20 июня 2024

Москву и Ханой связывают многолетние дружеские отношения

В четверг начинается государственный визит президента России во Вьетнам. Эту страну Владимир Путин посещает уже в пятый раз.

Накануне в аэропорту Ханоя высокого гостя встретил вице-премьер правительства Вьетнама Чан Хонг Ха. Владимира Путина ждут переговоры со всеми руководителями страны: президентом То Ламом, генеральным секретарем Центрального комитета Компартии Нгуен Фу Чонгом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.

В Москве и Ханое отмечают, что наши государства связывают многолетние дружеские отношения. Они нацелены на развитие всеобъемлющего стратегического партнерства. Намечено подписание порядка двадцати документов о сотрудничестве в различных сферах.

В преддверии визита ведущее вьетнамское издание - газета "Нян зан" - опубликовала статью Владимира Путина об отношениях наших стран. Президент, в частности, отметил, что у Москвы и Ханоя совпадающие или близкие подходы по актуальным международным вопросам.

"Видим во Вьетнаме единомышленника в деле формирования новой архитектуры равной и неделимой евразийской безопасности на инклюзивной и недискриминационной основе. Вместе с вьетнамскими друзьями продолжим наращивать двусторонние связи, развивать сотрудничество на благо наших народов, в интересах стабильности и процветания в регионе и мире в целом", - указал Путин.

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