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ВСУ потеряли за сутки около 2 тысяч человек и большое количество техники

07:49
  • четверг
  • 20 июня 2024

Только в зоне ответственности группировки "Восток" ликвидированы две польских самоходки "Краб" и немецкая гаубица FH-70

Российские войска улучшили положение по переднему краю практически на всех направлениях в зоне СВО. Отражены не менее семи атак ВСУ. За сутки противник потерял около двух тысяч боевиков и большое количество техники, в том числе иностранного производства. Только в зоне ответственности группировки "Восток" ликвидированы две польских самоходки "Краб" и немецкая гаубица FH-70.

На сватовском направлении расчеты противотанковых орудий "Рапира" группировки "Запад" уничтожили опорник киевских боевиков. Группу националистов, засевшую в блиндажах, обнаружили с помощью беспилотников. Координаты передали артиллеристам. Бойцы из 100-миллиметровой пушки оперативно выполнили серию точных выстрелов. Разведка подтвердила - враг ликвидирован. 

А в зоне ответственности группировки "Центр" многоцелевой истребитель Су-30СМ уничтожил вражеский беспилотник. Экипаж выдвинулся в заданный район, выполнил захват цели и поразил ее. Сразу после атаки - маневр уклонения, чтобы не попасть под ответный удар ПВО противника.

Также летчики провели патрулирование и прикрыли наши бомбардировщики и штурмовики, которые ликвидировали военные объекты и технику националистов.

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