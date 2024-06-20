Представлены новые герои СВО

Сержант Владимир Гарин прицельным огнем из штатного оружия поразил вражеские дроны

В Минобороны рассказали о новых подвигах российских бойцов в зоне проведения спецоперации.

Гвардии майор Сергей Кокорев под непрерывным вражеским огнем корректировал удары нашей артиллерии по скоплениям живой силы и техники ВСУ. Уничтожив две бронемашины противника и более 30 боевиков, подразделения под командованием Кокорева прорвали оборону радикалов.

Сержант Владимир Гарин во время боевого дежурства заметил приближение группы украинских беспилотников. Прицельным огнем из штатного оружия Владимир поразил все вражеские дроны. Они сдетонировали в воздухе, не долетев до позиций российских войск.

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