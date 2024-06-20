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Эквадор на несколько часов погрузился во тьму

07:43
  • четверг
  • 20 июня 2024

Произошел масштабный сбой в электросети

Эквадор на несколько часов погрузился во тьму из-за масштабного сбоя в электросети. Причиной блэкаута целой страны стала авария на ЛЭП и каскадное отключение генерирующих мощностей.

Самые крупные последствия ощутила на себе столица - город Кито. В метро встали поезда - пассажиров в темноте пришлось эвакуировать наверх. На дорогах перестали работать светофоры и дорожное освещение. Множество людей оказались заблокированы в лифтах.

Прекратили работу парки развлечений. После остановки одного из аттракционов посетители остались висеть на внушительной высоте.

Сейчас электроснабжение постепенно восстанавливается. С весны из-за серьезного энергетического кризиса подобные отключения в Эквадоре происходят регулярно.

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