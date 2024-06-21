Гороскоп на сегодня, 21 июня, для всех знаков зодиака

Полнолуние в знаке трудоголика Козерога

Овны

Завтра не обычный выходной, а день Полнолуния! Для вас это время оценить, насколько вы довольны своей самореализацией, может, пора что-то изменить?

Тельцы

Ваш Марс бьет копытцем и просит нагрузки: сегодня он очень активен. Займитесь спортом или покатайтесь на велосипеде, не давайте своей энергии застаиваться!

Близнецы

Сила завтрашнего Полнолуния работает на вас: появится возможность разобраться в себе. Особенно эффективным будет анализ отношений с деньгами.

Раки

У вас золотое терпение и такт, но всему свое время. В дни Полнолуния многие захотят закончить отношения или перевести их на совсем другой уровень.

Львы

Прислушайтесь к своему организму: все ли с ним в порядке? Если где-то дискомфорт, пора показаться врачу. Если все в порядке – значит, вы заботились о себе хорошо!

Девы

Полнолуние в знаке трудоголика Козерога придаст сил и решимости, чтобы завершить какое-то дело. Или, наоборот, начать то, что давно запланировано.

Весы

Пора уделить внимание своему дому. Пройдитесь и посмотрите, в чем нуждается ваше жилище, что нужно купить, отремонтировать, а что выбросить без сожалений.

Скорпионы

Сегодня и в выходные будьте внимательнее на дорогах, даже если вы не за рулем. Кроме того, следите за сообщениями – может прийти что-то важное.

Стрельцы

Вы разберетесь с какой-то финансовой проблемой или примете решение, касающееся денег. Если вам кто-то должен, самое время напомнить ему об этом.

Козероги

Полнолуние в вашем знаке завтра, но уже сегодня оно влияет на нас. Освободите хотя бы пару часов для себя: спокойно выпейте чаю, полистайте свои фотографии за год.

Водолеи

От чего вам хочется избавиться прямо сейчас? Нет, речь не об эмоциональных решениях, а о том, чтобы подумать: почему вы не решаетесь с чем-то расстаться.

Рыбы

Раз в год каждому из нас стоит пересматривать список контактов, друзей, чатов, групп. Для вас этот момент наступит завтра – скажите "прощай" всем лишним.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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