Стало известно, почему Белоусова и Лаврова удалили из зала в КНДР

В России и КНДР разные правила протокола

Министров обороны и иностранных дел России Андрея Белоусова и Сергея Лаврова, а также других членов российской делегации вывели из зала в КНДР из-за различий протоколов переговоров.

Протоколы по организации встреч отличаются в России и в КНДР, заявила руководитель Национального центра коммуникаций (школы протокола) Ольга Кеворкова.

В России принято, чтобы главы государств входили в зал только после того, как все участники уже заняли свои места, разложили документы и подготовились к переговорам. Что, собственно, и сделали члены нашей делегации.

"Спустя несколько минут к ним обратился северокорейский чиновник, который попросил их выйти, пояснив, что первыми должны войти в зал главы государств", - рассказала Кеворкова РБК.

Эксперт объяснила, что обычно вопросы этикета обсуждаются перед встречей, однако в этот раз подобного не произошло, поэтому Лавров и Белоусов действовали так, как привыкли.

Путин посетил Северную Корею впервые с 2000 года. Его визит длился два дня – 18 и 19 июня. Российский лидер и его северокорейский коллега Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который гарантирует взаимную помощь в случае агрессии на одного из участников документа.

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