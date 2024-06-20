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Ким Чен Ын подарил Путину двух собак уникальной породы

08:54
  • четверг
  • 20 июня 2024

За пределами КНДР она неизвестна

Лидер Серверной Кореи Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину двух охотничьих собак породы пхунсан.

Это уникальная порода, которая не встречается за пределами КНДР. Предками этих собак являются обитающие на полуострове волки, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Пхунсаны обычно имеют густую белую шерсть, крючковатый хвост и навостренные уши, уточняет "Коммерсант".

Также Ким Чен Ын наградил Путина высшей государственной наградой КНДР - орденом Ким Ир Сена

Путин, в свою очередь, подарил главе КНДР Ким Чен Ыну новый автомобиль Aurus, адмиральский кортик и чайный сервиз.

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