Укрепление стратегического партнерства: главное о визите Путина во Вьетнам

В Ханой российский президент прибыл из Северной Кореи

Государственный визит на высшем уровне - должно быть идеально. Сотрудники аэропорта наводят марафет. Ил-96, вылетевший из Пхеньяна, приземляется в аэропорту Нойбай. В Ханое около 2 часов ночи. У трапа - почетный караул. Владимира Путина встречают вице-премьер, замглавы МИД и завотделом по международным вопросам - все они владеют русским языком.

Это уже пятая поездка Путина во Вьетнам. У президентского дворца кортеж встречают пионеры. На большом экране, установленном на площади, в момент церемонии - портреты двух лидеров.

Избранный месяц назад генерал То Лам в день вступления в должность указал курс, где главными целями своей работы назвал процветающий народ, сильную страну, демократию, справедливость и цивилизацию. Здесь точно приоритеты у наших стран совпадают. В камеры попадает первое общение двух президентов, что называется, на ногах.

Торжественная церемония была недолгой. На улице становится все жарче. Лидеры заходят внутрь. Пока журналисты пытаются успеть сделать фото, Владимир Путин и генерал То Лам успевают пообщаться в окружении переводчиков. Затем начинают переговоры.

Российскую делегацию, прибывшую с Путиным, вьетнамские коллеги встречают стоя. Наши политики отвечают так же.

Западные страны и пытаются создать условия для изоляции, но сателлиты США - это лишь малая часть мировой политической карты. Владимир Путин поздравил То Лама с избранием на пост президента и отметил, что Россия придает важное значение развитию диалога с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Одним из ведущих членов которой является Вьетнам. Тем более - наши страны давние друзья.

Владимир Путин: "Поступательно развиваются торгово-экономические связи. В прошлом году товарооборот подрос на 8 процентов. Над этим плотно работают межправкомиссии с обеих сторон. Росту товарооборота, безусловно, способствует и реализация соглашения 2015 года о свободной торговлей между ЕврАзЭС и Вьетнамом".

Визит Владимира Путина пришелся как раз в дни празднования 30-летия подписания договора об основных принципах дружественных отношений между Вьетнамом и Россией.

То Лам: "Мы с благодарностью помним о той бескорыстной помощи и поддержке, которую оказывал российский народ в борьбе за нашу независимость в прошлом, а также на нынешнем этапе развития строительства государства. Вьетнам проводит независимую и самостоятельную мирную внешнюю политику, но при этом мы придаем важное значение развитию традиционной дружбы с Россией и всеобъемлющего стратегического партнерства, считаем Россию одним из внешнеполитических приоритетов Вьетнама". Путин: "Будем отмечать сразу несколько знаменательных дат. Это и установление дипотношений – 75 лет, и освобождение юга Вьетнама – 50 лет. Будем рады видеть вас на праздновании 80-летия победы в Великой отечественной войне в Москве".

Общение делегаций длилось более полутора часов. Итог - более десятка документов о сотрудничестве. Стороны договорились наращивать инвестиции в сфере энергетики. Российские компании готовы подключиться к проектам со сжиженным газом. Утвержден график возводимого при участии Росатома центра ядерной науки и технологий. А главное - принято совместное заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства.

То Лам: "Мы не будем вступать в союзы с третьими странами или договоры с третьими странами, чтобы нанести ущерб независимости, суверенитету, а также территориальной целостности друг друга. Мы не будем также выступать против третьих сторон и будем всегда вносить вклад в сотрудничество в регионе и в мире. Мы также договорились, что будем вместе искать решение трудностей, вызванных международной обстановкой. Мы также будем наращивать сотрудничество в сфере оборонной безопасности, вместе будем бороться с новыми вызовами миру в соответствии с международным правом".

Россия и Вьетнам последовательно переходят на расчеты в нацвалютах, что должно укрепить экономику стран и обезопасить от вмешательства других государств.

Путин: "Не менее важно и то, что наши страны последовательно переходят на национальные валюты в финансовых взаиморасчетах, стремятся выстраивать устойчивые каналы кредитно-банковского сотрудничества. В прошлом году доля транзакций в российских рублях и вьетнамских донгах обеспечила более 40 процентов объема двухсторонних коммерческих сделок. В первом квартале этого года уже почти 60 процентов".

Путин отмечает, насколько теплый прием оказала ему вьетнамская сторона. В это время на улице местные жители и даже вьетнамские военные спешили успеть сфотографироваться на фоне автомобиля российского президента.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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