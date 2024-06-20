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Российская группировка прорвала линию обороны ВСУ сразу на пяти участках

11:55
  • четверг
  • 20 июня 2024

Националисты потеряли почти 400 человек убитыми

Такой канонады на подступах к подконтрольному ВСУ Торецку не было почти год. Еще сутки назад этот участок донецкого фронта считали одним из самых спокойных. Российские войска и ВСУ вели здесь нерегулярные артиллерийские дуэли. Боевики изредка пытались забросить диверсионные группы. Но их быстро обнаруживали и ликвидировали. И казалось, ситуация не изменится еще долго. Но накануне днем российские мотострелки и десантники внезапно пошли в наступление.

Под ударами тяжелых огнеметов, гаубиц и реактивных установок оказался весь периметр торецкого укрепрайона ВСУ. Точный "прилет" в БМП, еще один броневик артиллеристы достали при попытке откатиться от передовой.

Согласно первым сообщениям, на пути к Торецку российская группировка прорвала линию обороны ВСУ сразу на пяти участках. В Ленинском, Артемове, Северном, Александрополе и поселке, который в Донбассе называют Нью-Йорк. Первые дома и улицы в нем уже заняты нашими бойцами. И сейчас штурмовики продвигаются вглубь кварталов.

Националисты потеряли почти 400 человек убитыми. И сейчас отходят через леса. Вместе с ними бросили позиции и наемники. В эфире хорошо слышна нецензурная брань на английском и испанском. Ушли не все. Как минимум девять иностранцев, преимущественно из латиноамериканских государств, уничтожены. Вдогонку остальным наши операторы подняли ударные дроны. А из укрытий дали залп гаубицы.

Этот прорыв оказался настолько неожиданным, что наши войска с марша отбросили националистов на 5 километров. Причем это не просто какой-то лес с наспех выкопанными траншеями, а мощный укрепрайон, который ВСУ заливали в бетон с 2014 года.

В итоге потерявший бдительность противник оставил выгодные тактические позиции. Логистика ВСУ в очередной раз нарушена. Если две недели назад киевский генштаб хватался за голову, не зная, чем и как заткнуть бреши на Харьковщине, то теперь вынужден лихорадочно соображать, как прикрыть фланги под Донецком. 

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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