Московский регион в четверг ожидают мощные ливни и грозы

Синоптики прогнозируют град, шквалистый ветер и даже не исключают возникновения смерчей

В четверг в столичном регионе ожидают мощные ливни и грозы. В соцсети Сергей Собянин предупредил москвичей и попросил по возможности оставаться дома.

Синоптики прогнозируют град, шквалистый ветер и даже не исключают возникновения смерчей, что особенно опасно. А количество осадков может составить до половины месячной нормы.

Последствия стихии ликвидируют сейчас в Смоленске. Все коммунальные и аварийные службы перевели на усиленный режим работы. Дороги и дворы затопило, воды столько, что пешеходов едва не сбивало с ног.

Похожая картина - и в Оренбурге. Вместе с мощным ливнем на город обрушился град и ураганный ветер.

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