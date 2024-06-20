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В Москве проходит форум "Новейшая история без мифов"

12:07
  • четверг
  • 20 июня 2024

Участвуют более 150 экспертов из всех регионов

В преддверии Дня памяти и скорби в Москве проходит всероссийский форум "Новейшая история без мифов".

Мероприятие организовано движением "Бессмертный полк" при поддержке Фонда президентских грантов. В работе форума участвуют более 150 экспертов из всех регионов. Они развенчивают мифы и фейки о событиях Великой Отечественной войне.

Как отметили организаторы, сохранение исторической правды имеет важнейшее значение для будущего нашей страны. 

"Мы должны это делать прежде всего ради своих детей, ради будущих поколений россиян. Которые должны воспитываться на примерах, но эти примеры в силу естественных причин уходят. А мы должны передать это знание, трепет и проникновенное отношение к подвигам наших дедов и прадедов", - отметил Сергей Новиков , начальник управления президента по общественным проектам.

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Форум "Новейшая история без мифов"
Форум "Новейшая история без мифов"
Форум "Новейшая история без мифов"
Форум "Новейшая история без мифов"
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