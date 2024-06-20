Под Санкт-Петербургом после масштабной реставрации открылся Китайский дворец

Он находится в музее-заповеднике Ораниенбаум

Этот небольшой особняк хранит великое множество тайн из жизни русской венценосной фамилии периода правления Екатерины II. Покои для отдыха императрицы во время ее прогулок по загородному парку в предместье Ораниенбаум: за скромным бело-розовым зефирным фасадом - ошеломляющая роскошь. Золото, хрусталь и фарфор обеденного зала, предметы мебели, выполненные в наборной мозаике из полудрагоценных камней (яшмы, малахита, оникса).

В 20 веке после революции дворец открылся как музей, а с начала 21 века здесь шла первая масштабная научная реставрация со времен постройки. Она длилась почти 20 лет.

"То количество реставрационных работ позолотчиков, краснодеревщиков, работы про металлу, работы по ткани - здесь наработано огромное количество опыта, который мы обязаны передать дальше, потому что Ленинградская школа реставрации должна остаться", - отметил Роман Ковриков, генеральный директор ГМЗ "Петергоф".

Ни один из 17 интерьеров не повторяется - ни в оформлении, ни в материалах. Бильярдная комната украшена деревянными панно в китайском стиле. За обилие декора в тематике Поднебесной особняк даже получил название Китайский дворец. Опочивальня выполнена в изысканных изумрудных тонах с ткаными узорам. Стены гостиной затянуты тончайшей шелком с рисунками, нанесенными вручную водорастворимой краской наподобие акварели. Настолько сложной в уходе, что музейщики прошлых поколений просто сняли драпировку и спрятали ее в фонды.

Самый невероятный интерьер Китайского дворца - аналогов такого масштаба не сохранилось нигде в мире - оформлен панно с вышивкой ворсистой золотой нитью. Именно за счет ворса цвет и птицы на стенах выглядят объемными. Основа, которая так волшебно играет при попадании света, это полотна холста, покрытые бусинами особой формы. Над ними в 18 веке трудились 12 русских золотошвей под предводительством французской мастерицы Марии Де Шелль. Вышивали стеклярусом, отсюда историческое название покоев - стеклярусный кабинет.

"Обилие этих трубочек, а их более 2 000 000 в кабинете, создает эффект нежного сияния, перелива. Особенно в свете свечей этот интерьер производил неизгладимое впечатление", - рассказала Елена Макашова, хранитель музейных предметов в экспозиции ГМЗ "Петергоф".

После реставрации все здесь выглядит будто только что созданное - возраст выдают лишь темные пятна на зеркалах. Это потрескалась старинная амальгама. На самом деле всему убранству более трех веков. Поэтому у дворца - особые и очень строгие условия посещения. Передвигаться по нему можно только в плотных бахилах. Причина - очень редкий исторический наборный паркет, выполненный более чем из 20 пород дерева и чудом сохранившийся за почти три столетия.

На полу - настоящее произведение искусства. Мозаичные узоры из пластин дуба, ясеня, амаранта, ореха, оливкового дерева. Где-то даже сохранились вырезанные вручную китайские иероглифы - тоже пожелание Екатерины. Во всех залах установлен постоянный режим влажности - 55 процентов. Это очень трудно соблюдать в климатических условиях Петербурга. А еще потому, что у здания нет фундамента, разместить современное оборудование для отопления просто негде. Поэтому уникальный Китайский дворец будет открыт для посетителей только в теплый сезон. И исключительно в дни, когда нет дождя.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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