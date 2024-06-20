Над российскими регионами за ночь сбили 15 украинских БПЛА

Все они успешно перехвачены

Минобороны России рассказало о ночных атаках Вооруженных сил Украины на российские регионы.

Наши средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили шесть беспилотников над Адыгеей, три над Брянской областью, три над Краснодарским краем, один над Ростовской областью, один над Белгородской областью и один над территорией Орловской области.

Все вражеские беспилотники были самолетного типа, уточнили в оборонном ведомстве.

ВСУ практически ежедневно атакуют российские регионы с помощью ПБЛА. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

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