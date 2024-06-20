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Собянин объявил о старте приема заявок на новый проект "Искусство в метро"

09:26
  • четверг
  • 20 июня 2024

Будут открыты три площадки - на "Достоевской", "Парке культуры" и "Киевской"

В Москве запустили новый проект "Искусство в метро". Он даст возможность художникам и скульпторам создавать произведения прямо на станциях. О старте приёма заявок рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин.

Будет открыто три площадки - на "Достоевской", "Парке культуры" и "Киевской". Станции отбирались по нескольким критериям: безопасность для художников и скульпторов, отсутствие помех для пассажиров и прекрасный вид на архитектуру метро.

Лучшим участникам проекта подарят именные карты "Тройка" и откроют доступ к закрытым локациям столичной подземки.

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Участники проекта "Искусство в метро"
Участники проекта "Искусство в метро"
Участники проекта "Искусство в метро"
Участники проекта "Искусство в метро"
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