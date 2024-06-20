15 человек, заболевших ботулизмом, выписаны из больниц

Отравившиеся постепенно выздоравливают

Из больниц выписаны 15 человек, у которых ранее диагностировали ботулизм.

По состоянию на утро четверга, 20 июня, 14 человек выписаны в Москве и еще один в Нижегородской области, сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

С 14 июня с признаками ботулизма в больницы обратились 121 москвич, 20 жителей Подмосковья, 14 жителей Казани и 16 нижегородцев. Все они ели салат с фасолью, изготовителем которого является ООО "Локалкитчен".

Накануне суд отправил под домашний арест троих из четверых обвиняемых по делу об отравлении - гендиректора "Локалкитчен" Антона Козина, руководителя отдела качества Елену Машкову и директора "Савон-К" Владимира Шина. Четвертого фигуранта дела – повара компании "Савон-К" Карима Норматова – отправили в СИЗО до 15 августа.

Работа сервиса доставки готовой еды "Кухня на районе" приостановлена.

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