Московские парки временно закрыли из-за непогоды

Время открытия пока не сообщается

Парки Москвы, включая парк Горького и "Сокольники", временно закрыты из-за неблагоприятных прогнозов погоды.

Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорпарка. Также закрыты все фестивальные площадки в городе и летние веранды кафе и ресторанов.

"Решение об их открытии в дальнейшем будет принято исходя из ситуации", - уточнили в мэрии.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что во время сегодняшней грозы есть риск формирования смерчей, может выпасть более половины месячной нормы осадков.

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