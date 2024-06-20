Путин поблагодарил Вьетнам за теплый прием. В Ханое сейчас +36

Президент пошутил на пресс-конференции по итогам переговоров

Владимир Путин поблагодарил Вьетнам за гостеприимство и теплый прием. Причем теплый - буквально, температура воздуха в Ханое сейчас выше +35 градусов.

"Имею в виду не только температуру на улице, но и то радушие, с которым встречают нашу делегацию жители Ханоя на улицах", - пошутил президент по итогам переговоров с лидером Вьетнама.

Слова Путина вызвали одобрительные улыбки участников переговоров.

В свою очередь президент республики сообщил, что Россия и Вьетнам будут наращивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности.

По итогам переговоров Москва и Ханой подписали целый ряд документов о сотрудничестве в различных сферах, в том числе документы о взаимодействии в образовании, меморандум о графике создания центра ядерных технологий во Вьетнаме.

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