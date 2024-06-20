Экс-командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ Забродского объявили в розыск

В России на него завели уголовное дело

МВД России объявило в розыск экс-командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ Михаила Забродского.

Его разыскивают по уголовной статье, говорится в карточке министерства. По какой именно, не сообщается.

Ранее были объявлены в розыск заместитель начальника Генштаба ВСУ Владимир Горбатюк, бывший командующий силами логистики ВСУ Олег Вишневский, а также бывший представитель сил территориальной обороны ВСУ Сара Эштон-Чирилло (включена Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму – прим. ред.).

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