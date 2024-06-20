И отправят на "свалку истории"

США скоро закроют свой "проект Зеленский", это с каждым днем становится все более очевидно.

В таких условиях комично звучат заявления президента Украины Владимира Зеленского о намерении "поставить Россию на колени", заявили пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

"Исчерпав такую "полезность" Зеленского и осознав тщетность надежд на "стратегическое поражение России", Белый дом, не задумываясь, выбросит его на свалку истории", - заметили в российской разведке (цитата по ТАСС).

Президентские полномочия Зеленского истекли 20 мая. Украина отметила проведение выборов в 2024 году в связи с военным положением. Москва заявила, что будет подписывать документы только с легитимными властями Украины.

Следующий выбор США может пасть на бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, такое не исключили в российской разведке.

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