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Белоусов проинспектировал объекты военной инфраструктуры в Приморье

11:56
  • четверг
  • 20 июня 2024

Главе военного ведомства доложили о строительстве новых объектов и реконструкции уже существующих

Министр обороны Андрей Белоусов в Приморье проинспектировал объекты инфраструктуры 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

Главе военного ведомства доложили о строительстве новых объектов и реконструкции уже существующих.

Белоусов подчеркнул, что возведение казарм для военнослужащих, а также хранилищ вооружения и техники необходимо завершить точно в срок. И поручил обеспечить жесткий контроль за ходом работ.

"Мне будете ежемесячно докладывать количество механизмов и количество людей. И только попробуйте не сдать в сроки. Только попробуйте. Это будет ваша уголовная ответственность", - предупредил министр.

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Андрей Белоусов проинспектировал объекты военной инфраструктуры
Андрей Белоусов проинспектировал объекты военной инфраструктуры
Андрей Белоусов проинспектировал объекты военной инфраструктуры
Андрей Белоусов проинспектировал объекты военной инфраструктуры
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