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На вокзале в Домодедове автобус насмерть сбил женщину. Видео

11:15
  • четверг
  • 20 июня 2024

Водитель не справился с управлением

Трагедия произошла на автовокзале в подмосковном Домодедове - водитель рейсового автобуса сбил стоявшую на остановке женщину.

На видео с камер видеонаблюдения видно, что автобус выехал на перрон автостанции и совершил наезд на пешехода. От полученных травм 40-летняя женщина погибла на месте.

Как рассказали в прокуратуре Московской области, по предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и попытался избежать столкновения с другим автобусом. В результате многотонная машина выехала на тротуар, где в этот момент находились несколько пешеходов.

Видео публикует "ТВ Центр".

 

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