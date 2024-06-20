На вокзале в Домодедове автобус насмерть сбил женщину. Видео

Водитель не справился с управлением

Трагедия произошла на автовокзале в подмосковном Домодедове - водитель рейсового автобуса сбил стоявшую на остановке женщину.

На видео с камер видеонаблюдения видно, что автобус выехал на перрон автостанции и совершил наезд на пешехода. От полученных травм 40-летняя женщина погибла на месте.

Как рассказали в прокуратуре Московской области, по предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и попытался избежать столкновения с другим автобусом. В результате многотонная машина выехала на тротуар, где в этот момент находились несколько пешеходов.

Видео публикует "ТВ Центр".

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