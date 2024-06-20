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Премьер Франции предупредил об угрозе прекращения поддержки Украины

12:01
  • четверг
  • 20 июня 2024

Такой расклад очень даже вероятен

При победе правых на выборах в Национальное собрание Франции помощь Украине значительно сократится.

Такое опасение выразил французский премьер-министр Габриэль Атталь. Кроме того, победа правых может запустить процедуру "фрекзита" - выхода Франции из состава Евросюза.

"В случае победы RN ("Национальное объединение" - прим. ред.) значительная часть поддержки Украины прекратится", - сказал он (цитата по РИА Новости).

9 июня президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания и о проведении досрочных выборов в Национальное собрание. Решение было принято после подведения предварительных итогов выборов в Европарламент, где партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен получила 31,4% голосов.

Выборы во французский парламент пройдут в два тура - 30 июня и 7 июля.

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Габриэль Атталь
Габриэль Атталь
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