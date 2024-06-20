Сергей Собянин подвел итоги первого года работы речных электросудов

Они перевезли около 900 тысяч пассажиров

Сергей Собянин подвел итоги двух недель работы новых причалов на Москве-реке. По его словам, они приняли больше 11 тысяч пассажиров.

Причалы "Парк "Фили" и "Береговой" открылись в июне. Тогда же запустили четыре новых электросудна. Благодаря этому интервал движения сократился, а количество рейсов увеличилось.

Всего же за год работы электросуда совершили более 35 тысяч рейсов. Они перевезли около 900 тысяч пассажиров.

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