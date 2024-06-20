Советник главы ДНР получил осколочное ранение лица и плеча

ВСУ сбросили боеприпас

Советник главы ДНР Ян Гагин получил ранение при сбросе ВСУ боеприпаса под Донецком.

Инцидент произошел в районе поселка Еленовка в ДНР. Гагин получил осколочные ранения лица и плеча.

"Наложили швы. Немного голова кружится и температура", - сказал Гагин в беседе с РИА Новости.

Вместе с советником главы ДНР пострадал замруководителя корпорации развития Новосибирска Денис Гришкин. Он получил множественные осколочные ранения головы, лица, руки и бедро.

Ранее в результате обстрела Горловки в ДНР получили ранения три сотрудника НТВ. Оператор Валерий Кожин скончался, военкор Алексей Ивлиев потерял руку.

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