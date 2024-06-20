Собянин: Новый комплекс больницы имени св. Владимира будет достроен в 2025 году

Одна из особенностей здания - три стеклянных атриума в центральной части

Новый комплекс больницы святого Владимира впечатляет своим масштабом. Шесть этажей, а также два подземных, общая площадь - 56 тысяч квадратных метров. При строительстве используют самые современные решения. Например, светопрозрачные конструкции. В центре комплекса возведут три стеклянных атриума. На этажах появятся открытые переходы с видом на центральный вестибюль. Просторные внутренние помещения, светлый холл со стеклянной крышей - новый медицинский корпус станет одним из самых красивых и уютных в Москве.

"Все материалы, элементы, которые мы применяем в отделке, были совместно разработаны с узкими специалистами - медиками, психологами, дизайнерами, чтобы создать уютную среду пребывания здесь детей", - отметил Юрий Сидоров, руководитель проекта АНО "Развитие социальной инфраструктуры".

Современные кровати, душ, телевизор - в палатах будет все необходимое для совместного размещения ребенка и мамы или самостоятельного пребывания детей старшего возраста. В больнице смогут принять 570 пациентов. Тех, кому помощь нужна экстренно, будут доставлять на вертолете - на крыше предусмотрена посадочная площадка.

"Как в известном фильме "Покровские ворота" - хожу и жмурюсь. Это правда суперсовременный корпус. Удобные палаты не только для пациентов, но и для матерей. Как будто дома находится ребенок. Это очень сильно будет влиять на результаты лечения. Корпус на уровне и даже выше некоторых мировых стандартов", - отметил главврач Сергей Заварохин.

Отдохнуть между процедурами можно будет в игровых пространства. Как и в обновленной Морозовской больнице, на всех этажах появятся family room – комнаты отдыха для родителей. Пациенты смогут общаться с врачами в специально предусмотренных помещениях. Зоны отдыха обустроят и для медицинского персонала.

Сейчас стройка - в самом разгаре. Специалисты монтируют сложную систему инженерных коммуникаций, возводят внутренние стены, обустраивают фасад и кровлю, ведут отделочные работы. В четверг ход строительства осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы активно продолжаем программу модернизации стационарного звена клиник города Москвы, на этой площадке строится новый корпус детской клинической больницы святого Владимира. Это один из самых ключевых объектов детского здравоохранения. Современный, комфортный, удобный. Под одной кровлей будут располагаться все виды лечения, диагностики, хирургии", - сказал мэр.

Детская больница Святого Владимира была основана еще в 1875 году - это один из старейших стационаров Москвы и один из самых крупных многопрофильных медицинских центров. В новом здании разместят двадцать отделений стационара, а также уникальный Центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа. Новый комплекс планируют достроить в 2025 году.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"