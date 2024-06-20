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Профилактику Вечного огня провели в Александровском саду

15:05
  • четверг
  • 20 июня 2024

Все работы заняли около 40 минут

В преддверии Дня памяти и скорби в Москве провели торжественную профилактику Вечного огня в Александровском саду.

Все работы заняли около 40 минут. Сначала под торжественную музыку специалисты Мосгаза перенесли пламя с помощью специального факела на временную горелку. Затем сняли бронзовую звезду и тщательно проверили три камеры газогорелочного устройства.

За работой могли наблюдать победители всероссийского конкурса "Рисуем с детьми Вечный огонь". После того, как все работы были завершены, дети с родителями возложили цветы к могиле Неизвестного солдата.

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Профилактика вечного огня
Профилактика вечного огня
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