В центре Грабаря восстановили первые 50 плакатов серии "Окна ТАСС"

Их реставрировали по частям, выбирая для обновлённых фрагментов чуть более светлые оттенки

Сто уникальных плакатов были доставлены из Музея современной истории России в центр Грабаря всего несколько месяцев назад. Причем в удручающем состоянии. Хранители глазам своим не верят - столько уже успели! Знаменитые "Окна ТАСС" чего только не повидали на своем веку. Они многим помогли. Настал момент, когда им самим нужна помощь.

Сотрудники музея не перестают восхищаться. Говорят, десятилетиями боялись на эти плакаты дышать и до них дотрагиваться. А теперь строят выставочные планы.

"Это действительно чудо. Понимаете, век плаката - любого, даже и типографски напечатанного - недолог. Спасибо Грабарям, как мы их называем. За то, что если мы это сохранили, то они возрождают", - говорит Вера Панфилова, заведующая отделом изобразительного искусства Музея современной истории России.

Над восстановлением трудится дружный коллектив художников, историков, фотографов, химиков. Плакаты - большие по размеру, так что их восстанавливают по частям. После восполнения утрат - тонировка. Реставраторы раскрывают секрет: цвет для восстановленных фрагментов выбирается чуть светлее. Чтобы для будущих поколений была видна граница - между тем, что было и что спасли.

Первые плакаты были созданы на пятый день после начала Великой Отечественной. Поначалу их выставляли на Кузнецком мосту - прямо в окнах мастерской художников. Работали вручную, без выходных, теряя сознание от усталости и запаха краски. Очень скоро увеличили тираж, начали выпускать плакаты в Ленинграде, Ашхабаде, Ташкенте, доставлять их на фронт. Эффект был настолько сильный, что министр пропаганды фашистской Германии Геббельс заочно приговорил весь творческий коллектив, создававший "Окна ТАСС", к смерти, назвав их личными врагами фюрера. И очень символично, что первые полсотни чудом сохранившихся плакатов удалось отреставрировать к важной дате - Дню памяти и скорби.

"Это были обнаженные нервы, обнаженные эмоции. И для тех, кто их рисовал. И для тех, кто их видел", - отметил Михаил Калмыков, первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС.

И будет видеть. Причем очень скоро. Благодаря лучшим в мире реставраторам и хранителям нашей общей истории.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"