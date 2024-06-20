"ГЭС-2" подготовил выставку "Квадрат и пространство"

Здесь перекликаются две истории

"Квадрат и пространство" - так называется выставка, которая открылась сегодня в доме культуры "ГЭС-2".

Здесь перекликаются две истории. Первая о том, как творческое пространство разрастается от небольшого холста до огромного здания Дома культуры. А вторая показывает, как за последние полтора века менялось восприятие зрителями одних и тех же произведений. И, в первую очередь, легендарного "Черного квадрата" Малевича, который вдохновил многих авангардистов.

"Проходя вдоль этих стен, ты видишь одномоментно много других произведений, которые вступают в потрясающее взаимодействие с тем, что ты видишь прямо перед своими глазами", - отметила Зельфира Трегулова, приглашенный куратор выставки "Квадрат и пространство. От Малевича до ГЭС-2".

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