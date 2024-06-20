Госдума рассматривает пакет законопроектов о совершенствовании налоговой системы

Идет первое чтение

Важное пленарное заседание проходит в четверг в Госдуме - депутаты рассматривают в первом чтении пакет законопроектов о совершенствовании налоговой системы.

Среди документов - поправки, вводящие прогрессивную пятиступенчатую шкалу НДФЛ, а также предполагающие рост ставки на прибыль компаний.

По оценке экспертов, данные меры не коснутся 97 процентов россиян, но принесут в следующем году в бюджет страны больше двух с половиной триллионов рублей дополнительных доходов.

Также в центре внимания депутатов - изменения в Налоговый кодекс, призванные поддержать граждан с детьми.

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