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Госдума рассматривает пакет законопроектов о совершенствовании налоговой системы

14:44
  • четверг
  • 20 июня 2024

Идет первое чтение

Важное пленарное заседание проходит в четверг в Госдуме - депутаты рассматривают в первом чтении пакет законопроектов о совершенствовании налоговой системы.
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Среди документов - поправки, вводящие прогрессивную пятиступенчатую шкалу НДФЛ, а также предполагающие рост ставки на прибыль компаний.

По оценке экспертов, данные меры не коснутся 97 процентов россиян, но принесут в следующем году в бюджет страны больше двух с половиной триллионов рублей дополнительных доходов.

Также в центре внимания депутатов - изменения в Налоговый кодекс, призванные поддержать граждан с детьми.

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