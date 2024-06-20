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Телеведущий Отар Кушанашвили попал в реанимацию

13:01
  • четверг
  • 20 июня 2024

Диагноз неизвестен

В Подмосковье экстренно госпитализировали телеведущего Отара Кушанашвили.

В настоящий момент 53-летний шоумен в реанимации, сообщил РИА Новости его директор. Диагноз пока неизвестен.

Продюсер Кушанашвили сообщил RT, что две недели музыкальный критик плохо себя чувствовал, у него вздутый живот и затрудненное дыхание.

Накануне в инфекционную клиническую больницу Москвы госпитализировали актера сериала "Диверсант" Алексея Бардукова. По данным СМИ, ему стало плохо после употребления готовой еды из службы доставки.

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Отар Кушанашвили
Отар Кушанашвили
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