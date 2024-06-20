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Появились подробности о состоянии Отара Кушанашвили

13:24
  • четверг
  • 20 июня 2024

Журналист мучился от боли в животе две недели

Отару Кушанашвили диагностировали острую непроходимость кишечника. Сейчас ведущий находится в реанимации.

По данным Telegram-канала SHOT, Кушанашвили поставили газоотводную трубку. Кроме того у него нашли несколько сопутствующих заболеваний, в том числе цирроз печени и панкреатит.

В свою очередь Telegram-канал 112 передает, что Отар Кушанашвили сам пришел к врачу в частную клинику с жалобами на боли в желудке, длившиеся уже около двух недель. Журналист надеялся, что боли пройдут сами. Также у него обнаружили скопление жидкости, отмечает канал.

 

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